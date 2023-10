Ex-técnico do Real Madrid detona Ronaldo Fenômeno: 'Só pensava em ficar rodeado de mulheres'

O italiano Fábio Capello, ex-técnico do Real Madrid, detonou Ronaldo Fenômeno ao comentar a relação com o brasileiro no período em que trabalharam juntos na equipe espanhola. O ex-treinador de 77 anos afirmou que a questão disciplinar foi crucial para decidir abrir mão do brasileiro. Ele revelou ainda que orientou Silvio Berlusconi a não levar o atacante para o Milan.

"Berlusconi me ligou um dia para pedir conselhos sobre uma hipotética compra de Ronaldo. O aconselhei a não fazer isso, dizendo-lhe que ele era festeiro e que só pensava em estar rodeado de mulheres. Ele me disse: 'Tudo bem, obrigado Fábio'. No dia seguinte, Ronaldo assinou pelo Milan. Ele não prestou atenção em mim", afirmou Capello, durante um evento na Itália.

Capello contou que Ronaldo adorava festas e ouviu reclamações de outros jogadores do Real Madrid sobre a conduta do brasileiro. O treinador também citou o problema do atacante com a balança, algo que o perseguiu durante a reta final da carreira.

"Em fevereiro de 2007, resolvi demitir Ronaldo. Ele era uma pessoa que gostava de festa e envolvia o grupo em saídas com ele. Um dia, Van Nistelrooy veio e me disse: 'Senhor, aqui no vestiário cheira a álcool' e era verdade. Ronaldo pesava 94 kg naquele ano. Na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, ele pesava 82. Eu falei para ele emagrecer... ele chegou a 92,5", afirmou Capello, durante um evento na Itália.

Capello observa Ronaldo cumprimentando Van Nistelrooy durante partida do Real

Conhecido pelo estilo linha dura, Capello comandou o Real Madrid durante a "Era dos Galacticos", e comandou jogadores históricos da equipe espanhola, como Roberto Carlos, Zidane, Figo e David Beckham. O treinador também acumula passagens por Milan, Juventus e Roma, e disputou duas Copas do Mundo: em 2010, com a Inglaterra, e 2014, com a Rússia.

Ronaldo atualmente é empresário e dono da SAF do Cruzeiro, além de ser sócio majoritário do Valladolid, da Espanha. O brasileiro já afirmou anteriormente que se desentendeu com Capello no Real Madrid, mas que depois os dois acabaram se entendendo.