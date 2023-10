Celebridades do esporte se juntam a investimento com foco na equipe Alpine de Fórmula 1

A Otro Capital anunciou, nesta terça-feira, a entrada de celebridades do esporte em um investimento centrado na equipe Alpine, da Fórmula 1. A operação, que gira na casa dos 200 milhões de euros, (algo em torno de R$ 1 bilhão), conta agora com nomes do cenário esportivo como Trent Alexander-Arnold, (jogador do Liverpool), Juan Mata, (atleta campeão da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha), Travis Kelce e Patrick Mahomes, (Kansas City Chiefs, NFL), Anthony Joshua, (medalhista de ouro no boxe olímpico), e Rory Mcllroy (golfe).

O novo aporte financeiro valorizou ainda mais a Alpine, escuderia apoiada pelo Grupo Renault. Com os recentes investidores vindos do esporte, a equipe passa a valer agora 900 milhões de euros (cerca de R$ 4, 8 bilhões).

O apoio desses atletas internacionais chega para reforçar a parceria estratégica da Otro Capital. O objetivo da empresa a partir de agora é ampliar o alcance da F-1 para a um novo mercado de fãs.

Os novos investidores chegam para impulsionar a consciência global para a Alpine e vão complementar suas contribuições em outras áreas como mídia, patrocínio, emissão de bilhetes, hospitalidade, gestão de direitos comerciais, licenciamento e merchandising. O negócio, no entanto, não envolve o setor de unidades de potência da Alpine, que continua sendo controlado pelo Grupo Renault.

"Estou animado por me juntar ao grupo da Otro Capital como investidor na Alpine F-1. Tendo participado de corridas de Fórmula 1 como fã, adoro o ambiente de alta pressão do paddock e vi, em primeira mão, como é impressionante a equipe Alpine. Nosso objetivo é ajudar a contribuir para seu sucesso contínuo no grid num momento em que a F1 ganha um crescimento incrível como esporte", afirmou Trent Alexander-Arnold.

No Mundial de Construtores da atual temporada, que tem a RBR como campeã antecipada, a Alpine ocupa a sexta colocação com 90 pontos. A Fórmula 1 volta às pistas neste final de semana para a disputa do GP dos Estados Unidos, no domingo, no Circuito das Américas.