ATP confirma que Sófia vai substituir Torneio de Tel-Aviv no calendário deste ano

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou, nesta terça-feira, que o torneio ATP 250 de Sófia, na Bulgária, foi adicionado ao calendário do ATP Tour 2023. A competição vai ser disputada com licença de um ano e será gerido pela Federação Búlgara de Tênis.

O evento vai ser realizado na Sofia Arena e o torneio vai oferecer uma premiação pouco superior aos 560 mil euros (pouco mais de R$ 3 milhões). Stefan Tzvetkov falou sobre o planejamento e agradeceu a oportunidade por organizar o torneio.

"Estamos entusiasmados em receber novamente o tênis do ATP Tour na histórica cidade de Sófia. Gostaríamos que as circunstâncias fossem diferentes. Nossos pensamentos permanecem conectados com todas as pessoas que estão sendo afetadas pelo conflito(entre Israel e Palestina). Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a ATP", afirmou o dirigente.

O Torneio de Sófia chega para substituir o Torneio de Tel-Aviv, cancelado devido à guerra que domina a região. A competição se tornou um risco para tenistas e suas equipes devido ao surpreendente ataque do Hamas às cidades israelenses.

O Sofia Open foi realizado pela primeira vez na temporada de 2016 e conta com jogadores como Janniki Sinner, Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov na galeria de atletas campeões que levantaram o troféu pelo torneio.