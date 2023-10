Tyson Fury vai receber 251 milhões de reais para enfrentar Francis Ngannou na Arábia Saudita

O boxeador britânico Tyson Fury, campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe (CMB), vai receber uma bolsa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 251 milhões) para enfrentar o camaronês Francis Ngannou, astro do MMA, dia 28, em Riad, na Arábia Saudita.

O cinturão do CMB não estará em jogo. Esta será a primeira luta de Ngnanou no boxe, enquanto Fury está invicto, após 33 vitórias (24 nocautes) e um empate.

Fury, de 35 anos, mede 2,06 metros, tem uma envergadura de 2,16 metros e pesa em torno de 122 quilos. Aos 37 anos, Ngannou pesa aproximadamente 120 quilos e mede 1,93 metro, com 2,10 de envergadura.

Para se preparar para a luta técnica e fisicamente, Ngannou tem há dois meses a orientação de Mike Tyson, que estará em seu córner no dia da luta.

O duelo tem chamado bastante a atenção dos críticos e da imprensa. Mos Estados Unidos. Os fãs terão de pagar US$ 74,99 (cerca de R$ 377) para o ver o combate no pay per view, enquanto os britânicos terão de desembolsar 21,95 libras (R$ 135).

Fury tem luta com Oleksandr Usyk prevista para 23 de dezembro também em Riad, quando colocará o título do CMB em jogo, enquanto o ucraniano vai expor os cinturões da Associação Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe e Organização Mundial de Boxe.