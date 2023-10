Sem Calleri, Luciano ganha chance de se firmar como centroavante no São Paulo

Luciano tem a chance de recuperar uma vaga na equipe do São Paulo nesta parte final do Campeonato Brasileiro. O jogador poderá herdar a vaga de Calleri, afastado da temporada após ter se submetido a uma cirurgia no tornozelo direito.

O atacante/meia perdeu espaço no time tricolor com a chegada de Lucas Moura, que forma o trio ofensivo com Wellington Rato e Calleri. O meio de campo, outro setor que Luciano pode ser utilizado tem como titulares Alison, Pablo Maia e Nestor.

Apesar de estar fora do time, Luciano ainda goza de prestígio com a torcida e com o técnico Dorival Junior, que fez questão de elogiar a postura do atleta fora de campo durante a fase final da Copa do Brasil.

O atacante só anotou um gol nos últimos dez jogos - contra o Corinthians na Neo Química Arena, no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil - e ainda tem a concorrência do jovem Juan, de Alexandre Pato e de David para a posição de centroavante.

Luciano vive a expectativa de atuar nesta quarta-feira, às 21h30, na Serrinha, contra o Goiás, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante espera ajudar o time a vencer a primeira partida fora de casa no Brasileirão deste ano, após seis empates e seis derrotas.

James Rodrigues está com a seleção da Colômbia nesta Data Fifa e não poderá jogar. Foi o colombiano o titular contra o Vasco no lugar do Calleri.