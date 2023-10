McLaren sonha com 3º lugar de Construtores da Fórmula 1 após duas dobradinhas seguidas

A dobradinha no pódio dos GPs do Japão e do Catar de Fórmula 1 fizeram a McLaren "renascer" na temporada. Antes conformada com a quinta colocação no Mundial de Construtores, a equipe britânica agora fala em brigar pelo terceiro lugar geral nas últimas cinco corridas do ano.

Lando Norris e Oscar Piastri inverteram posições nas últimas corridas, com segundo e terceiro lugares, e após a melhora significativa do carro, querem "presentear" os integrantes da equipe com um duro e antes inesperado terceiro lugar de Construtores. Devem, contudo, manter o bom desempenho das últimas corridas no GP dos Estados Unidos, marcado para o próximo fim de semana, depois México, Brasil, Las Vegas e Abu Dabi.

Após o GP do Japão, as distâncias caíram para 113 em relação à Ferrari e 49 para a Aston Martin. O repeteco dos bons resultados na corrida do Catar deixaram a escuderia a 79 pontos dos italianos e somente a 11 da equipe de Fernando Alonso, o que deixou os pilotos bastante confiantes em fim de ano festivo.

A Red Bull já levou o Mundial de Construtores, com 657 pontos, e viu Max Verstappen celebrar o tricampeonato. Já a Mercedes tenta se manter em segundo, com 328 pontos, com as três rivais a seguir lutando para completar o pódio.

"É factível, acho que sim (dá para superar Aston Martin e Ferrari). Algumas corridas atrás, eram 70 e poucos pontos para a Aston", afirmou Lando Norris, frisando a boa performance e o crescimento da McLaren. "Acho que estamos fazendo um bom trabalho, não apenas em termos de ritmo, mas tivemos um pit stop de 1,8 segundo, o que é bastante impressionante da parte dos caras (equipe). Eles têm trabalhado arduamente, por isso recompensar toda a equipe de forma consistente é apenas mais motivador e um impulso maior a cada fim de semana."

O piloto inglês vai além e exalta o ambiente da escuderia. "Eles gostam do sabor do sucesso. É a primeira vez que conseguem isso de forma consistente e acho que isso só os faz querer mais e mais a cada fim de semana que estamos fazendo. Eles estão fazendo um ótimo trabalho", falou. "Acho que [os pilotos) também estamos fazendo um trabalho decente, então vamos continuar assim."

Nada, porém, de exagerar no otimismo. A ordem é buscar o terceiro lugar com os pés no chão, sabendo das dificuldades. "Sabemos que a Mercedes é muito rápida, provavelmente quase tão rápida quanto nós, mas continua cometendo erros", comentou. "Tenho a certeza que se eles tiverem um fim de semana limpo talvez tornem a nossa vida um pouco mais complicada. E há apenas três fins de semana a Ferrari estava perto da pole e quase vencendo corridas. Estamos parecendo melhores, eles estão um pouco piores", avaliou.

As condições distintas das pistas fazem a McLaren evitar uma euforia demasiada. "Acho que definitivamente não estamos confiantes demais. Estamos confiantes, acho que precisamos estar, mas sabemos que ainda haverá algumas corridas em que não seremos tão fortes", afirmou. "Acho que algumas corridas serão mais difíceis do que no Catar e provavelmente serão um pouco melhores para outras equipes."

Piastri concordou que a McLaren está na briga e revelou-se motivado para o desafio de superar as duas concorrentes. "Acho que 79 pontos, com cinco corridas e alguns Sprints, é possível de superar. É um grande desafio, mas sim, vamos tentar. Acho que obviamente a diferença para a Aston agora é muito alcançável e espero que consigamos."