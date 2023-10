Mano Menezes quer ter a bola contra o Fluminense e Fausto pode ser novidade no Corinthians

Mano Menezes sabe que o Corinthians precisa pontuar diante do Fluminense, quinta-feira, sob o risco de terminar a rodada a um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão, e a manutenção da posse de bola é uma das alternativas para a equipe se dar bem no Maracanã. O treinador quer correr poucos riscos e pode mexer no meio-campo, com Fausto Vera e Matheus Araújo como opções.

Nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento Joaquim Grava, o treinador mais uma vez reuniu o elenco para um bate papo antes de ensaiar no campo o que pretende utilizar no Rio. O papo reservado foi com uma prancheta em mãos e dicas táticas.

Depois, no campo 3, Mano Menezes organizou uma longa atividade de posse de bola. O treinador sabe que o Fluminense é extremamente veloz e perigoso e quer evitar ao máximo que o rival tenha possibilidade de criar jogadas.

Para anular os armadores do time de Fernando Diniz, Mano ainda treinou bastante a marcação sob pressão em espaço reduzido. Na visão do técnico, os homens de frente devem iniciar o combate para amenizar o sufoco na defesa. Homem de confiança do técnico, o paraguaio Romero será um dos responsáveis pela marcação ofensiva.

Com Matias Rojas na seleção e Gabriel Moscardo em queda de rendimento, é possível que o técnico aposte em inédita formação de meio-campo. Sem começar uma partida faz seis rodadas, o argentino Fausto Vera vem caindo nas graças do treinador. E como é nome que deve permanecer para 2024, pode começar a ganhar espaço.

O jovem Matheus Araújo seria uma aposta menos provável para dar velocidade na hora de o time atacar. Mano vem utilizando todas as suas opções para salvar o time da queda e quer um alívio o mais breve possível, temendo desespero nas rodadas finais. Já trabalhou o mental do grupo e vem buscando motivar os jogadores que podem não ficar para 2024.

Na segunda parte do treinamento, Mano promoveu uma atividade tática de enfrentamento com os jogadores.

Amanhã (17), novamente no período da manhã, o elenco fará o penúltimo treino antes de encarar o Flu.