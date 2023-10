Louzer projeta rápida reação do Guarani na Série B: 'Não perdemos a guerra'

Apesar da derrota para o Vitória, por 2 a 0, e da saída do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Umberto Louzer demonstrou confiança na rápida recuperação do Guarani na luta pelo acesso. Ele admitiu que fará alguns ajustes e garantiu foco total na próxima partida.

"Infelizmente não foi o resultado esperado, mas perdemos uma batalha e não a guerra. A luta precisa continuar e precisamos nos fortalecer diante desse revés. Agora vamos concentrar nossas atenções para o próximo jogo porque teremos uma sorte maior. É hora de alinhar o que precisa ser alinhado para seguir no objetivo", disse o treinador.

Mesmo com o tropeço fora de casa, Louzer elogiou a atuação do Guarani, que jogou com um atleta a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo devido à expulsão de Matheus Bueno. "Quero parabenizar o grupo que lutou mesmo com toda essa desigualdade em campo. Criamos, o goleiro fez intervenções e ainda teve um lance em que a defesa tirou a bola em cima da linha. Lutamos, mas não foi o resultado que gostaríamos."

Já pensando na próxima rodada, Lucas Araújo é o favorito para substituir Matheus Bueno, que pode não ser o único desfalque do Guarani. Isso porque o zagueiro Alan Santos ainda não se recuperou de uma lesão na panturrilha. Se não tiver condições, Walber será mantido no time ao lado de Lucão.

Com a derrota, o Guarani saiu do G-4, mas segue bem na disputa com 54 pontos, em quinto lugar. O time paulista volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 33ª rodada.