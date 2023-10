Juventude defende tabu contra Sport em duelo direto pelo acesso na Série B

Em duelo direto na luta pelo acesso à primeira divisão, Juventude e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul (RS), pelo encerramento da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Está em jogo a vice-liderança da tabela.

O Sport não perde há seis jogos e ocupa a terceira posição, com 55 pontos, atrás apenas de Vitória (61) e Atlético-GO (56) - ambos os times já jogaram e venceram na rodada. No último compromisso, ficou no empate com a Ponte Preta por 3 a 3, no Recife, após estar perdendo por 3 a 0.

O Juventude, por outro lado, vem de um empate por 1 a 1 com o Tombense, em Minas Gerais. O time gaúcho é o quarto colocado, com 54 pontos, e defende uma invencibilidade de quatro jogos. O time gaúcho ainda tem a seu favor um importante tabu: nunca perdeu para o Sport em casa. Foram seis partidas, com três vitórias e três empates.

O técnico Enderson Moreira terá alguns problemas para montar o Sport. Ele não contará com o zagueiro Rafael Thyere, suspenso, e com o lateral Roberto Rosales, que está servindo a seleção da Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O treinador pode preservar ainda alguns jogadores que estão sendo muito criticados pelos torcedores, caso do volante Ronaldo Henrique e do atacante Peglow. Desta forma, Fábio Matheus e Fabrício Daniel são os prováveis substitutos.

"Estamos numa fase, infelizmente, em que estamos sofrendo muitos gols por erros individuais, alguns vacilos, alguma questão tática também. Isso faz parte e temos que tirar as lições de cada jogo e tentar melhorar. Sabemos o que temos que fazer contra o Juventude e esperamos sair com um resultado positivo", disse Moreira.

Do outro lado, Thiago Carpini deve repetir a mesma escalação que entrou em campo diante do Tombense. Sem jogadores suspensos, o treinador poderá apostar na continuidade para tentar surpreender um adversário direto pelo acesso.

"Temos que manter a cabeça no lugar, tomar cuidado com os detalhes. O campeonato está ficando mais acirrado a cada partida que passa, então a gente tem que tomar conta dos detalhes, ficar esperto para não cometer erros, pois temos que evitá-los o máximo possível", disse o zagueiro Danilo Boza.