Zé Ricardo revela afastamento de Gilberto no Cruzeiro: 'Tentamos reverter'

O técnico Zé Ricardo revelou que o atacante Gilberto foi afastado do elenco do Cruzeiro. O atleta, que não vinha rendendo o esperado, ficou de fora dos relacionados no empate sem gols com o Cuiabá, no sábado, na Arena Pantanal, pelo encerramento da 26ª rodada do Brasileirão.

"Foi uma decisão conjunta da direção e do clube para poder decidir sobre o afastamento. A comissão participou dessa decisão. Nesse caso agora estamos tratando de forma interna. Já havia umas situações antes mesmo de a gente chegar, tentamos reverter algumas situações. Agora que a gente possa dar moral para aos jogadores que estão subindo e que a gente possa ter soluções no ataque, porque são as soluções que a gente precisa", disse o treinador.

Gilberto tem 32 jogos com a camisa celeste, seis gols marcados e uma assistência. Ele não balança as redes desde a goleada sobre o América-MG, por 4 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão, no dia 14 de maio. A seca vinha incomodando o jogador e resultou em algumas críticas por parte da torcida. Gilberto chegou a ser titular com Zé Ricardo, mas foi perdendo espaço nos últimos compromissos do clube na temporada.