Vitória enfrenta Guarani em domingo com dois confrontos diretos na Série B

Três jogos seguem movimentando a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. O grande destaque será o duelo entre Vitória e Guarani, que brigam diretamente por uma vaga no G-4, a zona de acesso à primeira divisão. A Ponte Preta também entrará em campo, diante do Atlético-GO, enquanto Londrina e Avaí se enfrentam contra o rebaixamento.

Vitória e Guarani vão jogar no Barradão, em Salvador (BA), às 18h. O time baiano vem de derrota para o Criciúma, por 1 a 0, mas continua na liderança, com 58 pontos. Dentro de casa está invicto há nove jogos, com oito vitórias e um empate. Já o Guarani está há dois jogos sem perder, pois, em casa, venceu o Novorizontino, por 2 a 1, e empatou com o Vila Nova, por 1 a 1, alcançando 54 pontos.

Quem está de olho neste confronto é o Atlético-GO, que tem 53 pontos, colado no G-4. Às 15h45, o time goiano, que vem de três vitórias seguidas, visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O adversário paulista soma 34 pontos, em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Além disso, não vence há seis rodadas, com três empates e três derrotas.

A última partida será realizada às 18h30, entre Londrina e Avaí, que lutam contra o rebaixamento. Jogando em casa, no estádio do Café, o Londrina está em situação delicada, na vice-lanterna (19º), com 24 pontos. O Avaí, apesar de ainda estar ameaçado, está fora da zona da degola, com 34 pontos.

A 32ª rodada só terminará na segunda-feira, com outro confronto direto na parte de cima da tabela: Juventude x Sport, em Caxias do Sul (RS).

Confira os jogos da 32ª rodada da Série B:

DOMINGO

15h45

Ponte Preta x Atlético

18h

Vitória x Guarani

18h30

Londrina x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Juventude x Sport