Messi e Inter Miami vão jogar amistosos na China para preencher calendário

Caso tenha condições físicas de jogar na China, Messi viverá sua oitava viagem para disputar amistosos no país asiático. A última vez foi em junho deste ano, pela seleção argentina, logo depois de deixar o Paris Saint-Germain e ser contratado pelo Inter Miami, em negociação que causou alvoroço no mundo do futebol. Na ocasião, marcou um gol no minuto inicial da partida e ajudou sua nação a conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre os australianos.

Os preços dos ingressos do possível retorno de Messi à China ainda não foram revelados. Os lugares mais baratos para a aparição do jogo da Argentina, em junho, foram cotados em US$ 80, e os mais caros custavam em torno de US$ 670 pelo. Se o Inter Miami praticar valores semelhantes, as duas partidas podem gerar bem mais de US$ 20 milhões (R$ 100,9 milhões) apenas em receita de ingressos.

O Inter Miami encerra sua temporada na MLS esta semana com dois jogos seguidos contra o Charlotte, na quarta-feira e no sábado. Messi defenderá a Argentina, em duelo com o Peru, na terça, portanto pode não ir a campo pelo clube nas duas partidas, até como forma de preservá-lo para a turnê chinesa.