Cruzeiro derrota Grêmio e conquista o título inédito da Copa do Brasil Sub-20

Após bater na trave em 2019, ao perder o título para o Palmeiras, e cair na semifinal em 2016, o Cruzeiro conquistou o tão sonhado título inédito da Copa do Brasil Sub-20 ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, com dois gols do atacante Fernando.

A grande atuação do centroavante, que chegou a 26 gols na temporada, acontece um dia após o Cruzeiro anunciar o afastamento de Gilberto, que deve deixar a equipe nos próximos dias. Com isso, aparece como um bom nome a despontar na equipe principal da equipe mineira em breve.

"Feliz em fazer os gols e ajudar a equipe. Agora é a hora de celebrar esse momento maravilhoso para mim e para toda a equipe", disse Fernando.

Além da Copa do Brasil, o Cruzeiro conquistou também o Campeonato Mineiro da categoria. Já o Grêmio, apesar do vice-campeonato, confirmou a sua melhor campanha na competição e teve o artilheiro, Nathan Fernando, com cinco gols, ao lado de Arthur, do Fluminense, e Vinícius Kanu, do Remo.

"Eu vivi uma semana dos sonhos. Fui campeão mineiro, acabei sendo relacionado pela primeira vez no profissional e hoje realizei mais um sonho. É um sentimento inexplicável, e muito importante para a categoria. Estou muito orgulhoso", afirmou o atacante João Pedro.

O Cruzeiro foi superior do início ao fim e criou a primeira grande oportunidade de gol logo aos cinco minutos, quando Japá recebeu dentro da área e tentou de bicicleta, quase um golaço. O Grêmio não conseguiu responder e ficou encurralado na marcação rival.

O time mineiro, então, voltou a assustar aos 44 minutos. Robert avançou pelo lado esquerdo, cortou a marcação e chutou rasteiro na trave. O gol só foi sair no segundo tempo, aos 24. Fernando invadiu a área e parou na defesa de Cássio. No rebote, mandou para o fundo das redes.

O Cruzeiro continuou pressionando e ampliou aos 30 minutos. João Pedro roubou a bola, avançou pela direita e rolou para Fernando dominar com categoria e fazer 2 a 0. O Grêmio chegou a marcar com Otávio, mas a arbitragem marcou impedimento, anulou o lance e confirmou o título ao time mineiro.

Para ser campeão, o Cruzeiro despachou Ceilândia (4 a 0), América-MG (2 a 0 e 2 a 0), Fluminense (3 a 2 e 2 a 2), além do próprio Grêmio (2 a 0).