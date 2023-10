Bagnaia aproveita queda de Martín, vence etapa da Indonésia e volta à liderança da MotoGP

Francesco Bagnaia voltou para liderança do Mundial de Pilotos da MotoGP neste domingo, um dia depois de perder o posto para Jorge Martín, vencedor da corrida sprint da etapa da Indonésia, sábado. O italiano da Ducati largou do 13º lugar, do grid, ganhou posições rapidamente, viu Martín abandonar a prova após uma queda e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após travar batalha com Maverick Viñales e Fabio Quartararo, segundo e terceiro colocados da prova, respectivamente.

Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Brad Binder, Jack Miller, Enea Basitanini, Alex Rins e Aleix Espargaró completaram o top 10 no Circuito Internacional de Mandalika, na ilha de Lombok. O resultado devolveu Bagnaia à primeira colocação do Mundial, agora com 346 pontos, 18 de vantagem sobre o vice-líder Martín, que tem 328. Abaixo dos dois, Bezzecchi aparece na terceira colocação, com 283 pontos.

"Voltamos a ser competitivos e isso era importante, por que era algo que estava me incomodando", afirmou Pecco Bagnaia depois da corrida. "Ganhar é sempre importante e, vendo que Jorge estava fora, eu tinha que tentar conseguir o maior número de pontos possível, por isso este triunfo dá muita esperança a mim e à minha equipe. Neste final de semana fomos capaz de reagir e melhorar muito nossa situação", completou.

A corrida deste domingo começou com sinais de que Jorge Martín viveria o final de semana perfeito, pois ele não demorou para sair da sexta posição do grid para o liderança da prova, perseguido de perto por Viñales, Quartararo e Luca Marini, que largou como pole position. Após sair da 13ª posição, Pecco Bagnaia alcançou o sexto lugar nos primeiros momentos e aproveitou quedas de Marini e Pol Espargaró para se tornar o terceiro colocado ainda na terceira volta.

Quando a corrida começou a se estabilizar, Martín passou a se distanciar na liderança e abriu 2,7 segundos em relação ao vice-líder Viñales a 17 voltas do fim. Um erro na curva 11, contudo, levou o espanhol da Pramac ao solo e abriu caminho para Bagnaia brigar pela ponta com Viñales. O italiano foi se aproximando lentamente, até a hora de atacar. Em uma disputa tensa, fez uma jogada perfeitamente calculada na Curva 10 para assumir a liderança a oito voltas do fim. A partir daí, se defendeu de Viñales durante a perseguição.

Atrás, vinha um Quartararo alucinado em terceiro lugar, correndo mais rápido que a dupla à sua frente, não à toa conseguiu ultrapassar o espanhol da Aprilia, e os dois começaram a se aproximar de Bagnaia na parte final. A tensão aumentou cada vez mais. Viñales retomou a segunda posição, com Quartararo em sua cola. Pecco viu a dupla se aproximar muito, mas cruzou a linha de chegada em primeiro, com diferença mínima para os adversários.

A próxima etapa da MotoGP será disputada daqui a uma semana, dia 22 de outubro, no Circuito de Phillip Island, na Austrália.

Confira o resultado da etapa da Indonésia de MotoGP:

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo) - em 41min20s293

2. Maverick Viñales (ESP/Aprilia Racing) - a 0s306

3. Fabio Quartararo (FRA/Monster Yamaha) - a 0s433

4. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini Ducati) - a 6s962

5. Marco Bezzecchi (ITA/VR46 Ducati) - a 11s111

6. Brad Binder (AFS/Red Bull KTM) - a 11.228s

7. Jack Miller (AUS/Red Bull KTM) - a 12s474

8. Enea Bastianini (ITA/Ducati Lenovo) - a 12s684

9. Alex Rins (ESP/LCR Honda) - a 22s540

10. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia Racing) - a 30s468

11. Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda) - 30s823

12. Miguel Oliveira (POR/RNF Aprilia) - a 36s639

13. Raul Fernandez (ESP/Aprilia) - 42s864

14. Franco Morbidelli (ITA/Monster) - 4 voltas

Não completaram - Johann Zarco (FRA/Pramac Ducati), Jorge Martin (ESP/Pramac Ducati), Joan Mir (ESP/Repsol Honda, Augusto Fernandez (ESP/GASGAS-KTM), Marc Márquez (ESP/Repsol Honda), Luca Marini (ITA/VR46 Ducati) e Pol Espargaro (ESP/GASGAS-KTM).