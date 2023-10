Atlético-GO bate Ponte Preta em Campinas e assume vice-liderança da Série B

O Atlético-GO derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, neste domingo, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 32ª rodada, foi disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O revés dentro de casa complicou ainda mais a situação da Ponte na tabela da segunda divisão.

Com o resultado, o Atlético chegou à sua quarta vitória consecutiva, pulou para 56 pontos e assumiu a segunda colocação da classificação da Série B, atrás apenas do Vitória, com 56. Nesta rodada, o time goiano não sairá do G-4.

Do outro lado, a derrota significa o sétimo jogo sem vencer da Ponte Preta na competição nacional. Com 34 pontos, o time campineiro fica na 16ª colocação, a um ponto da Chapecoense, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

A partida em Campinas começou muito disputada. Logo aos 2 minutos, Tubarão levou para a linha de fundo e cruzou para Dodô, que tentou uma bicicleta. A bola desviou na defesa e foi para escanteio. No escanteio, em jogada ensaiada, Luiz Fernando cruzou para Alix, que mandou para fora.

A pressão goiana não demorou para surtir efeito. Aos 16, Luiz Fernando cruzou de trivela para Alix, que desta vez, testou para o fundo do gol. O VAR ainda ficou cerca de seis minutos analisando o gol, que foi validado.

A Ponte respondeu apenas aos 34, quando Léo Naldi aproveitou falha da defesa do Atlético e acionou Jeh, que demorou para chutar e parou em Ronaldo. Ao fim da primeira etapa, a Ponte até esboçou uma reação com Maílton, aos 52, e Felipe Amaral, mas Ronaldo impediu o gol e levou o jogo em 1 a 0 para o intervalo

Na volta para o segundo tempo, a Ponte foi quem criou a primeira chance de perigo. Aos 7, Amaral fez belo drible próximo à área e achou Maílton, que chutou forte, para boa defesa de Ronaldo. Após um período sem objetividade, a Ponte chegou novamente aos 26, com Paulo Baya, que chutou rente à trave.

A partida seguiu sem grandes emoções e sem objetividade, até que aos 50, no último lance de jogo, Matheus Peixoto aproveitou rebote da defesa, cortou para o meio e bateu para o gol, fazendo 2 a 0 para o Atlético e fechando o placar da partida.

As equipes voltam a campo para a 33ª rodada da Série B em dias diferentes. Na quinta-feira (19), o Atlético-GO abre a rodada diante do ABC, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A Ponte retorna aos gramados somente na outra segunda-feira (23), quando recebe o Ituano, às 20, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 X 2 ATLÉTICO-GO

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Thiago Oliveira, Thomas Kayck e Artur; Felipinho (Samuel Andrade), Léo Naldi (Pablo Dyego) e Felipe Amaral (Lucas Nathan); Eliel (Paulo Baya), Maílton e Jeferson Jeh (Elvis). Técnico: João Brigatti.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão (Marcos Serrato), Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Rhaldney e Dodô (Rodrigo Soares); Kelvin (Airton), Luiz Fernando (Matheus Régis) e Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Alix, aos 16 minutos do primeiro tempo. Matheus Peixoto, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeferson Jeh, Thiago Oliveira, Eliel, Felipinho, Maílton, Elvis (Ponte Preta); Ronaldo, Bruno Tubarão, Matheus Sales, Lucas Esteves (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 65.725,00.

PÚBLICO - 5.126 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).