Amazonas e Brusque empatam a primeira decisão pelo título da Série C

Apesar da grande expectativa e da presença maciça de público na Arena Amazônia, em Manaus, Amazonas e Brusque empataram sem gols, neste domingo, na primeira decisão pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro. O segundo confronto será disputado no próximo domingo (22), às 17h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Quem vencer fica com o título, enquanto um empate leva a definição do campeão para a disputa de pênaltis.

Além dos finalistas, Operário-PR e Paysandu-PA garantiram acesso à segunda divisão nacional por terem ficado na vice-liderança de seus grupos da segunda fase.

O primeiro tempo foi movimentado. Apoiado por mais de 30 mil torcedores, o Amazonas teve mais domínio da bola e procurou mais o ataque, quase marcando numa cabeçada de Igor Bolt que o zagueiro Éverton Alemão aliviou em cima da linha. O visitante acertou a trave num chute de Madison, que ainda contou com o desvio dos dedos do goleiro Edson Mardden.

Os dois times voltaram mais cautelosos para o segundo tempo. O ritmo de jogo diminuiu. As duas melhores chances de gol saíram do lado do Amazonas, com Igor Bolt acertando a trave e depois Foguinho exigindo grande defesa do goleiro Matheus Nogueira.