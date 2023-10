Whindersson Nunes entrega flores a adversário na pesagem e perde segunda no boxe

O humorista Whindersson Nunes voltou a disputar uma luta de boxe neste sábado, em Manchester, na Inglaterra. O rival foi outro youtuber, My Mate Nate. O americano levou a melhor por decisão unânime dos juízes. A luta fez parte do card preliminar do Prime Card, evento da Misfits Boxing.

A última luta de Whindersson havia sido contra King Kenny no torneio High Stakes, em junho. Whindersson saiu derrotado e foi eliminado da competição. Neste sábado, o comediante evoluiu, mas teve dificuldade contra o adversário. My Mate Nate ainda não havia vencido uma luta como boxeador. Porém, ele triunfou em todos os quatro rounds na opinião dos juízes. O primeiro e o terceiro foram os assaltos mais claros a seu favor.

O auge do brasileiro foi no segundo round, com ganchos na cintura do oponente. No último, Whindersson manteve o ritmo de poucos golpes, insuficientes para reverter o placar. Agora o humorista tem duas vitórias, um empate e duas derrotas como boxeador.

My Mate Nate é youtuber há oito anos. No canal, são 13,7 milhões inscritos, bem menos que os 44,3 milhões de Whindersson. No Instagram, a briga favorece Whindersson, que tem 59,6 milhões de seguidores, contra 1 milhão de Nate. Atualmente, o americano mora na Tailândia. A estreia de Nate no boxe foi no High Stakes e ele foi superado pelo mesmo adversário que eliminou Whindersson, King Kenny.