Novorizontino aposta em jogo em casa contra Tombense para colar no G-4 da Série B

A bola não vai parar neste fim de semana na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar da Data Fifa. Três jogos da 32ª rodada serão realizados neste sábado, com destaque para o Novorizontino, que luta por uma vaga no G-4 e enfrenta o Tombense, em situação oposta. O Ituano é outro time paulista que estará em campo.

O Novorizontino recebe o Tombense no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 17h. O time paulista busca a reabilitação após duas partidas sem vencer: perdeu para o Guarani, por 2 a 1, e empatou com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, ambas fora de casa. Como mandante, porém, vem de três vitórias seguidas: Ituano (2 a 0), Ceará (4 a 1) e ABC (2 a 1). Assim, está com 52 pontos, a dois do G-4.

O Tombense, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas, e aparece dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 27 pontos. O jejum como visitante é ainda maior: sete jogos, com um empate e seis derrotas.

Também às 17h, Ituano e CRB duelam no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Em 14º lugar, com 34 pontos, o time paulista está ameaçado pela zona de rebaixamento, pois não vence há seis jogos, com dois empates e quatro derrotas. Os alagoanos têm 48 e estão mais tranquilos ao mesmo tempo que veem o G-4 bem distante, no meio da tabela.

A partida entre Ceará e Sampaio Corrêa, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), encerrará o sábado. Embora tenha 42 pontos e esteja tranquilo na tabela, o Ceará ligou o sinal de alerta após quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas. Já o Sampaio Corrêa, apesar de duas rodadas sem triunfar, conseguiu recentemente duas vitórias que o tiraram da zona do rebaixamento e o levaram a 35 pontos, ainda ameaçado pela degola.

A 32ª rodada seguirá com jogos até segunda-feira. Entre os destaques, estão os confrontos diretos pelo G-4: Vitória x Guarani, no domingo, e Juventude x Sport, na segunda.

Confira os jogos da 32ª rodada:

SÁBADO

17h

Ituano x CRB

Novorizontino x Tombense

18h30

Ceará x Sampaio Corrêa

DOMINGO

15h45

Ponte Preta x Atlético

18h

Vitória x Guarani

18h30

Londrina x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Juventude x Sport