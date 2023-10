Emerson Royal se apresenta à seleção brasileira no Uruguai: 'Orgulho muito grande'

As laterais foram motivo de dor de cabeça para Diniz depois da convocação para os jogos deste mês. Na lista original, os nomes convocados para a lateral direita foram Vanderson, do Monaco, e Danilo. Vanderson foi cortado porque se lesionou antes mesmo da apresentação, jogando pelo clube francês, e deu lugar a Yan Couto, do Cádiz, que entrou no segundo tempo da partida contra os venezuelanos para substituir Danilo.

Na lateral esquerda, o treinador também teve de trocar os dois convocados originalmente. Caio Henrique, do Monaco, e Renan Lodi, do Olympique de Marselha, se lesionaram e foram substituídos por Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Outra mudança forçada por lesão foi a entrada do atacante David Neres, do Benfica, na vaga de Raphinha, do Barcelona.