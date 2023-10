Cuiabá e Cruzeiro encerram a rodada em jogo único do Brasileirão no fim de semana

Uma semana depois, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terá o seu encerramento. Mesmo em meio à Data Fifa, Cuiabá e Cruzeiro medirão forças na Arena Pantanal, neste sábado, às 21h, buscando se afastar da zona de rebaixamento. O duelo teve sua data alterada devido ao jogo do Brasil contra a Venezuela, na quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Inicialmente, o jogo entre mineiros e cuiabanos estava agendado para o dia 8 de outubro. Porém, visando a preservação do gramado da Arena Pantanal, que recebeu a partida da seleção brasileira, a CBF optou pela mudança de data.

Na tabela, os dois times estão próximos com apenas dois pontos de diferença. O time do Centro-Oeste vem de vitória sobre o Fluminense, por 3 a 0, em casa, e aparece em 11º lugar, com 32. Já os mineiros empataram na última rodada o clássico com o América-MG por 1 a 1 e ocupa a 15ª colocação, com 30 pontos, a três do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

O técnico António Oliveira terá que mexer no time do Mato Grosso. Afastados pelo terceiro amarelo, o volante Lucas Mineiro e o zagueiro Alan Empereur cumprem a suspensão automática. A tendência é que Vitão forme a dupla de zaga com Marllon. Já no meio-campo, Denilson retorna depois de suspensão e disputa com Fernando Sobral a vaga de Lucas Mineiro.

Antes do duelo contra o Fluminense, o Cuiabá vinha em um jejum de seis partidas sem vencer. O treinador português demonstrou alívio após a sequência negativa: "É sempre importante voltar às vitórias, elas devolvem confiança e é sempre mais fácil trabalhar. Passamos um bom tempo dentro desta tensão emocional e com essa ansiedade de reverter o quadro. Foi mais um passo em busca do objetivo que nós queremos rapidamente alcançar", disse o técnico António Oliveira.

Já o Cruzeiro terá que mexer. Suspensos, Bruno Rodrigues e Matheus Jussa estão fora. Quem também será destaque é o volante Fernando Henrique, expulso no clássico. Filipe Machado deve ser o provável substituto. Já por opção técnica, Gilberto sequer foi relacionado para o jogo. Quem retorna é o meia Matheus Oliveira, recuperado de lesão, e deve iniciar no banco de reservas. A novidade ficou por conta dos atacantes Ruan Índio e João Pedro, do sub-20, relacionados por Zé Ricardo.

A entrada dos jogadores da base foi um pedido da diretoria do Cruzeiro. "Essa semana tivemos reuniões com esse tema e provavelmente alguns atletas da base estarão trabalhando com a gente no dia a dia. Se vão estar nas próximas relações, vai depender de muitos aspectos e, principalmente, como vão encarar isso e vão aproveitar as oportunidades", disse o treinador.