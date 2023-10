Com jogadores do sub-20, São Paulo faz trabalho tático visando o Goiás

O São Paulo realizou neste sábado um trabalho tático visando o duelo com o Goiás, marcado para quarta-feira, às 21h30, no estádio da Hailé Pinheiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. A atividade contou com jogadores da equipe sub-20 do clube. A ausência mais sentida foi do atacante Calleri, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito e não atuará mais neste ano.

Dorival Júnior fez trabalhos posicionais e em duelos de 11 contra 11. O grupo são-paulino terá o domingo de folga e volta a treinar na segunda-feira pela manhã, novamente no CT da Barra Funda.

Além de Calleri, o treinador não vem contando com o meia James Rodríguez, integrado à seleção da Colômbia nesta Data Fifa, e com o zagueiro Nahuel Ferraresi, que está com a Venezuela, para os duelos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.