Paraguaio nega que tenha tentado cuspir em Messi: 'Ele estava longe'

Como estava de costas, Messi não viu o ato do adversário, mas assistiu ao momento mais tarde no vestiário e entendeu que a cusparada foi em sua direção. "Não vi, só me falaram no vestiário que alguém tinha cuspido. Não sei quem é esse rapaz. Não vi, só mostraram depois, mas não quero dar importância. Caso contrário, ele vai sair falando por todos os lados e vai ficar conhecido", afirmou o astro argentino.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Embora tenha dito que não conhece Sanabria, Messi tem até uma foto com ele. O paraguaio de 27 anos, hoje jogador da Torino, fez parte das categorias de base do Barcelona, mas nunca teve chances no time principal. Durante o período em que vestiu a camisa Barça, ele cruzou com o argentino nas instalações do clube catalão e registrou o momento em foto.

A Argentina é a líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com nove pontos e 100% de aproveitamento, e vai enfrentar o Peru na terça-feira, às 23h de Brasília. O Paraguai, oitavo colocado, com apenas um ponto, desafia a Bolívia no mesmo dia, às 19h30.