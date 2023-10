Japão goleia Canadá em amistoso com trapalhada de Davies e chega a 22 gols em cinco jogos

A seleção japonesa mostrou mais uma vez seu poder ofensivo e, com a ajuda de um gol contra do canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique, goleou o Canadá por 4 a 1, em amistoso disputado em Niigata, nesta sexta-feira. Foi a quinta vitória seguida da equipe comandada pelo técnico Hajime Moriyasu. Durante a sequência de triunfos, os japoneses marcaram mais de três gols em cada partida e somaram impressionantes 22 bolas nas redes adversárias.

Todos os jogos em questão foram amistosos, mas os oponentes não eram dos mais frágeis, com exceção de El Salvador, que levou 6 a 0 em junho. As outras vítimas foram Peru e Alemanha, ambas derrotadas por 4 a 1, e a Turquia, superada por 4 a 2. No caso do alemães, o resultado foi bastante amargo, até porque remeteu ao fracasso da seleção europeia na Copa do Mundo do Catar, durante a qual o Japão venceu a Alemanha e a Espanha na fase de grupos e avançou às oitavas de final junto aos espanhóis, enquanto a tetracampeão mundial acabou eliminada precocemente.

Contra o Canadá, nesta sexta, o ataque japonês começou a trabalhar com apenas dois minutos de bola rolando, quando Tanaka abriu o placar. A rede só voltou a ser balançada aos 40, em uma trapalhada de Alphonso Davies, que, ao tentar interceptar um lance perigoso dentro da área, chutou a bola na cara do goleiro Borjan e a viu morrer dentro da própria rede. Nakamura fez o terceiro, ainda no primeiro tempo, e Tanaka ampliou no comecinho do segundo, bem antes de Hoilett diminuir para os canadenses, aos 44.

Outro amistoso disputado nesta sexta acabou em goleada. Lee Kang-In, um dos reforços contratados pelo Paris Saint-Germain nesta temporada, após as saídas de Messi e Neymar, marcou dois gols para ajudar a Coreia do Sul a vencer a Tunísia por 4 a 0, em Seul. O terceiro gol foi contra, marcado pelo tunisiano Meriah, e o quarto saiu dos pé de Hwang Ui-jo.