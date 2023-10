ITF cancela todos os torneios de tênis programados para Israel por causa da guerra

A guerra que atinge o Oriente Médio envolvendo Israel e Palestina segue causando danos ao calendário esportivo. Nesta sexta-feira, a ITF (Fedração Internacional de Tênis) informou que todos os torneios programados para acontecer no país israelense durante as semanas de 16 a 23 de outubro foram cancelados. O motivo é garantir a segurança dos jogadores, do público e de todas as pessoas envolvidas no evento.

"Isto foi comunicado aos jogadores e estamos apoiando os afetados para tentar minimizar o impacto dos cancelamentos das partidas em suas agendas", diz o comunicado que consta no site da entidade.

Por causa do conflito, a ITF está preocupada com o sofrimento das vítimas com a onda de violência. "Esperamos que isto acabe e que a paz seja logo restaurada o mais rapidamente possível", diz outro trecho do comunicado.

O posicionamento da entidade mantém o mais recente anúncio divulgado no último sábado. Na nota, a ITF informou que todos os torneios com sede em Israel, já em andamento, ou que aconteceriam a partir do dia 9 de outubro estavam cancelados.

Essas decisões do comitê são tomadas após consulta com pessoas especializadas na área de segurança, os organizadores dos torneios e a Federação de Tênis de Israel (ITA).

O conflito já é tido como o mais sangrento da história de Israel. Mais de duas mil pessoas, entre israelenses e palestinos, morreram desde que palestinos integrantes do Hamas, organização fundamentalista islâmica com ala militar, promoveram uma invasão armada ao território israelense, no sábado.