Fernando Diniz chama Emerson Royal para substituir Danilo na seleção brasileira

O técnico Fernando Diniz chamou o lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, para substituir Danilo, da Juventus, na seleção brasileira para a sequência da atual Data Fifa. A decisão foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira, e o novo convocado se apresenta apenas no sábado, três dias antes do próximo compromisso do Brasil, contra o Uruguai, marcado para as 21 horas de terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Danilo foi cortado porque sofreu um problema muscular durante o empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Após a partida, ele já havia afirmado que não teria condições de enfrentar os uruguaios. "É uma lesão muscular, normal, a gente está sujeito a isso, o calendário não é fácil de administrar, principalmente para nós que jogamos as Eliminatórias Sul-Americanas, são grandes deslocamentos, mudança de fuso... Não dá, não (para jogar o próximo jogo", afirmou.

As laterais foram motivo de dor de cabeça para Diniz depois da convocação para os jogos deste mês. Na lista original, os nomes convocados para a lateral direita foram Vanderson, do Monaco, e Danilo. Vanderson foi cortado porque se lesionou antes mesmo da apresentação, jogando pelo clube francês, e deu lugar a Yan Couto, do Cádiz, que entrou no segundo tempo da partida contra os venezuelanos para substituir Danilo.

Na lateral esquerda, o treinador também teve de trocar os dois convocados originalmente. Caio Henrique, do Monaco, e Renan Lodi, do Olympique de Marselha, se lesionaram e foram substituídos por Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Outra mudança forçada por lesão foi a entrada do atacante David Neres, do Benfica, na vaga de Raphinha, do Barcelona.