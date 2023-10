Criciúma e Chapecoense travam clássico em situações opostas na Série B

Com objetivos opostos, Criciúma e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o primeiro mira o G-4, o adversário alviverde quer se manter vivo na luta pela permanência. O clássico catarinense, que dá sequência à 32ª rodada, será realizado no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Depois de duas derrotas seguidas, o time da casa voltou a vencer na última rodada ao fazer 1 a 0 no líder Vitória. O time aparece em oitavo lugar com 51 pontos, três a menos do que o Guarani, que fecha o G-4, com 54.

O Criciúma aposta na força dentro de casa e vai em busca de sua sexta vitória seguida. Ao todo, já fez 15 partidas, com 11 vitórias, um empate e três derrotas. Jogando em casa, tem o segundo melhor aproveitamento, com 75,5%, atrás apenas do Vitória, com 82,2%.

Do outro lado da tabela, a Chapecoense busca vencer após sete jogos de jejum, sendo cinco empates e duas derrotas. É o maior jejum de vitórias da Série B neste momento. A última vitória foi em 23 de agosto, quando fez 2 a 1 no Botafogo, fora de casa.

Para reagir, o time precisará desafiar sua própria campanha como visitante. Em 15 jogos, soma três vitórias, cinco empates e sete derrotas, um aproveitamento de apenas 31,1%.

A 32ª rodada seguirá com jogos até segunda-feira. Entre os destaques, estão os confrontos diretos pelo G-4: Vitória x Guarani, no domingo, e Juventude x Sport, na segunda.

Confira os jogos da 32ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

ABC 1 x 2 Mirassol

QUARTA-FEIRA

Vila Nova 3 x 1 Botafogo

SEXTA-FEIRA

21h30

Criciúma x Chapecoense

SÁBADO

17h

Ituano x CRB

Novorizontino x Tombense

18h30

Ceará x Sampaio Corrêa

DOMINGO

15h45

Ponte Preta x Atlético

18h

Vitória x Guarani

18h30

Londrina x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Juventude x Sport