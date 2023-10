COI diz que atletas russos participarão dos Jogos de Paris-2024

Ainda assim, os membros do conselho do Comitê Olímpico Russo, como Yelena Isinbayeva, ex-atleta do salto com vara, que integram o COI, podem manter privilégios com despesas pagas, incluindo a participação de reuniões. Questionado sobre a situação, Bach foi enfático. "Eles não são os representantes da Rússia no COI e sim os representantes do COI na Rússia", afirmou.

A entidade adotou uma posição mais forte em relação à guerra da Ucrânia após o país ter sido invadido em fevereiro de 2022. Em seguida, o COI estimulou os órgãos reguladores do desporto a excluírem os atletas e equipes russas das competições.

Bach já havia apontado a gravidade da violação da Rússia pela trégua olímpica apoiada pelas Nações Unidas ao iniciar a guerra apenas quatro dias após a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022.

Nesta sexta-feira, ele repetiu a recente afirmação de que esportistas de todo o mundo, e especialmente da África, querem que os atletas russos que não apoiaram a guerra regressem às competições.