Atuesta volta a treinar no Palmeiras após lesão: 'Acostumando a tocar na bola de novo'

O treino do Palmeiras desta sexta-feira contou com a presença de um jogador que, desde fevereiro, teve a sua rotina alterada por causa de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em franca recuperação, o volante Atuesta comentou sobre esse período complicado na carreira.

"Estou me acostumando de novo a tocar na bola, ao esforço de um passe forte e de um chute. Sinto muita alegria por conseguir esses pequenos objetivos que parecem simples, mas quando você vem de cirurgia, enche a gente de felicidade", afirmou o jogador.

Com 58 jogos e dois gols com a camisa palmeirense, Atuesta aprendeu muita coisa nesse período em que esteve longe dos gramados. Para superar o momento difícil, a solução foi buscou forças nos pequenos detalhes.

"Comecei a valorizar o carinho do torcedor, dos meus companheiros e de todos os trabalhadores da Academia. O que passei me fez valorizar coisas que provavelmente eu não ligaria. Me fez sentir muito do lugar em que estou e fico muito feliz por isso", comentou.

O momento conturbado que o time vive em função da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores também foi analisado pelo atleta. "Todo muito ficou com raiva e acho isso muito bom. Não é fácil chegar a uma semifinal de Libertadores de novo, por isso é normal sentir essa raiva. Acho que isso vai dar mais motivação para o ano que vem", disse Atuesta.

O Palmeiras se prepara, nesta Data Fifa, para voltar a embalar no Campeonato Brasileiro. Como o Botafogo segue com folga na liderança (55 a 44) o maior objetivo da equipe é buscar a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Quarto colocado na tabela, a equipe paulista volta a campo na próxima quinta-feira. O desafio vai ser diante do Atlético-MG, no Allianz Parque.