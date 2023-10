São Paulo faz programação especial e realiza treino aberto com presença de crianças no CT

A tarde de quinta-feira teve um ambiente festivo no CT da Barra Funda. Em uma ação conjunta com a prefeitura de São Paulo e a Torcida Independente, o clube abriu as portas para centenas de crianças de comunidades carentes e da rede municipal para acompanhar o treino do elenco principal.

A atividade foi acompanhada por cerca de mil pessoas, de acordo com as contas feitas pelo clube, que lotaram a arquibancada do campo principal. Para completar o clima de festa, o São Paulo ainda disponibilizou alimentação e presentes para as crianças.

Dorival Júnior comandou um treino técnico e tático visando o confronto com o Goiás na próxima quarta-feira, na retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação em função da Data Fifa.

O centroavante Calleri, que foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito, só volta a trabalhar no campo na próxima temporada. O técnico são-paulino aproveitou a atividade ainda para fazer ajustes a fim de começar a montar a equipe que vai a campo na próxima semana.

Com 35 pontos, e na décima colocação, o São Paulo vislumbra agora uma arrancada para afastar qualquer risco de rebaixamento na competição. A equipe vem de um empate com o Vasco e tenta diminuir a distância para o Atlético-MG, nono colocado e que contabiliza 40 pontos.