TJDF aceita recurso de Piquet em acusação de racismo e anula indenização milionária

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT) acatou recurso do ex-piloto Nelson Piquet e anulou a indenização milionária que havia sido imposta em primeira instância, no caso de acusação de racismo contra o piloto britânico Lewis Hamilton. Em março deste ano, o tricampeão mundial de Fórmula 1 havia sido condenado a pagar R$ 5 milhões a entidades de direitos humanos e LGBT+ por ter chamado Hamilton de "neguinho".

Em sua decisão, o relator do caso, o desembargador Aiston Henrique de Sousa, "deu provimento ao recurso do réu". E foi seguido pelos também desembargadores Fernando Habibe e Arnoldo Camanho de Assis, num placar de 3 a 0, em julgamento da 4ª Turma Cível do TJ-DFT. As entidades poderão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação contra Piquet foi movida pela Educafro (responsável por promover a inclusão de negros nas universidades públicas e particulares), o Centro Santo Dias (órgão de defesa dos direitos humanos), a Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. As entidades citam "reparação de dano moral coletivo e dano social infligidos à população negra, à comunidade LGBTQIA+ e ao povo brasileiro de modo geral" para justificar o processo.