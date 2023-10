Espanha bate Escócia e Haaland comanda a Noruega nas Eliminatorias da Eurocopa 2024

Em um jogo bastante disputado, a Espanha venceu a Escócia por 2 a 0 nesta quinta-feira, em Sevilha, e conseguiu surpreender a seleção sensação das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Com um jogo a menos que o rival, o time do técnico Luis de la Fuente chegou aos 12 pontos e agora fica a um triunfo de se igualar aos escoceses (15) na classificação do Grupo A da competição.

As Eliminatórias definem os 24 países que vão disputar o mais nobre torneio de seleções do continente europeu. O início da competição é no dia 14 de julho e a sede será a Alemanha.

A Espanha iniciou o primeiro tempo centrando o foco nas ações ofensivas a fim de conseguir um gol no início da partida. Com cinco minutos, os donos da casa perderam duas ótimas chances. Aos 33 minutos, Merino acertou a trave de Mckenna e Morata ainda teve um gol anulado.

O segundo tempo apresentou uma Escócia mais ofensiva e a estratégia quase deu certo. Em cobrança de falta de McTominay pelo lado esquerdo, os visitantes conseguiram abrir vantagem. O VAR, no entanto, foi acionado, e o lance invalidado por falta no goleiro Unai Simón.

Após o susto, a Espanha voltou a comandar as ações da partida e conseguiu, enfim, fazer o seu gol. Navas fez boa jogada pela direita e cruzou. Morata conseguiu um lindo cabeceio e estabeleceu o 1 a 0. A confirmação da vitória veio aos 42 minutos. Sancet aproveitou assistência de Joselú e chutou no canto do goleiro para definir o triunfo de 2 a 0.

No outro jogo do Grupo A, Haalland fez a diferença em campo e comandou a vitória da Noruega sobre o Chipre por 4 a 0. O resultado levou a seleção escandinava para o terceiro lugar da chave com dez pontos, enquanto seu adversário segue sem pontuar no torneio.

O primeiro tempo foi equilibrado e o primeiro gol só saiu na segunda metade da etapa inicial em chute da entrada da área de Sorloth. Na volta do intervalo, porém, foi a vez do astro norueguês mostrar seu faro de artilheiro.

Aos 20 minutos, ele aproveitou cruzamento na área e finalizou com força para ampliar. Sete minutos depois, de cabeça, ele fez o terceiro da Noruega. Já no final do segundo tempo, Aursnes aproveitou o rebote e transformou a vitória em goleada fazendo 4 a 0.

No confronto entre as duas principais seleções do Grupo D, a Turquia visitou a Croácia e acabou levando a melhor ao vencer o duelo por 1 a 0. O triunfo levou os turcos à liderança isolada da chave com 13 pontos, três a mais que os croatas, que seguem na segunda colocação.

O gol da vitória foi anotado por Ylmar, ainda no primeiro tempo. Ele aproveitou um passe no setor ofensivo, conseguiu chegar até a entrada da área e, com um toque por cobertura, marcou um bonito gol.

Pelo Grupo D, a Letônia fez valer o fator casa e venceu a Armênia por 2 a 0. No Grupo E, a Albânia derrotou a República Checa por 3 a 0. A Polônia conseguiu um importante resultado ao bater as Ilhas Faroe, fora de casa, pelo placar de 2 a 0.

No Grupo I, Andorra foi surpreendida dentro de casa e perdeu para o Kosovo por 3 a 0. Belarus e Romênia ficaram no empate sem gols.