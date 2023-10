Comitê Olímpico Russo é suspenso pelo COI após incorporar entidades esportivas ucranianas

A suspensão tem efeito imediato e impede o comitê russo de atuar como Comitê Olímpico Nacional e de receber financiamento do Movimento Olímpico

"A decisão unilateral tomada pelo Comitê Olímpico Russo, em 5 de outubro de 2023, de incluir como seus membros as organizações desportivas regionais que estão sob a autoridade do Comitê Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia (nomeadamente Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia) constitui uma violação da Carta Olímpica porque viola a integridade territorial do CON da Ucrânia, conforme reconhecido pelo Comité Olímpico Internacional", comunicou o COI.

A punição não veio acompanhada nenhuma decisão sobre a inclusão de atletas russos e belarussos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e nos jogos de Inverno de Milão-Cortina-2026.

No texto em que comunica a suspensão do ROC, a entidade mantém o discurso de que decidirá "no momento apropriado". A possibilidade avaliada é a de liberar atletas de Rússia e Belarus como atletas neutros, sem ligação a símbolos nacionais.

Nos últimos meses, o COI tem recomendado aos organizadores de competições internacionais que permitam o retorno de ambas às nações sob essas condições. A postura, contudo, tem incomodado a Ucrânia e, por isso, atletas de diferentes modalidades têm sugerido boicotes em campeonatos com participações de russos e belarrusos.