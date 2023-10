Bruno José treina e deve reforçar Guarani contra Vitória; Alan Santos evolui

O Guarani recebeu uma boa notícia na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno José está recuperado de um trauma no pé esquerdo e poderá reforçar a equipe no duelo com o Vitória, marcado para domingo, às 18h, no estádio Barradão, pela 32ª rodada.

Bruno José sofreu a lesão no empate por 1 a 1 com o Vila Nova, na última rodada, e preocupava para o restante da temporada. Após exames, realizou o tratamento com o Departamento Médico, que o liberou para voltar aos treinamentos.

Com isso, Bruno José será mantido entre os titulares pelo técnico Umberto Louzer ao lado de João Victor e Derek, visando o confronto frente ao Vitória.

Quem também apareceu na última atividade do Guarani foi o zagueiro Alan Santos, que foi desfalque nos últimos dois jogos por causa de uma lesão na panturrilha. Diferente de Bruno José, o defensor exige mais cuidado e deve continuar sendo preservado.

Sem Alan Santos, a expectativa é que Wálber continue entre os titulares ao lado de Lucão. O Guarani vem de um empate por 1 a 1 com o Vila Nova que lhe rendeu o quarto lugar na Série B, com 54 pontos, atrás apenas de Vitória (58), Sport (55) e Juventude (54).