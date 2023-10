Brasil encara Venezuela pelas Eliminatórias com estreia de Vini Jr. sob o comando de Diniz

A seleção brasileira encara seu terceiro desafio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira. Diante da modesta Venezuela, a grande expectativa gira em torno da "estreia" de Vinícius Júnior sob o comando do técnico Fernando Diniz. Na Data Fifa anterior, o craque brasileiro não pôde atuar por estar contundido. Agora, na Arena Pantanal, em Cuiabá, os torcedores poderão acompanhar um modelo ofensivo próximo do que o comandante do Fluminense enxerga como ideal para a seleção.

Em comparação com as vitórias sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), a seleção terá em seu time titular apenas duas alterações, com as entradas do atacante Vinícius Júnior e do lateral-esquerdo Guilherme Arana nos lugares de Raphinha e Renan Lodi, respectivamente. Ambos, lesionados, não podem servir a equipe de Diniz nos compromissos com a Venezuela e o Uruguai. Apesar das críticas e falta de gols, Richarlison deve ser mantido como centroavante da equipe.

Um dos papeis de destaque nessa "Era Diniz" ficará a cargo do volante Casemiro. Um dos mais experientes do elenco, com 31 anos, o volante do Manchester United não esconde a satisfação pelo prestígio que possui na seleção junto ao novo treinador. Nesse período, ele terá como principal função construir as jogadas do Brasil e organizar a equipe em campo, não se restringindo aos aspectos defensivos, aos quais sua posição costuma estar intimamente vinculada.

"O Diniz quer a bola sempre no meu pé para comandar o jogo e ditar o ritmo da equipe. Determinar quando iremos para frente e quando é necessário voltar. No futebol existem princípios e eles são os mesmos. Tem a adaptação ao treinador, mas uma das coisas que eu gostei neste trabalho é de que a bola passe sempre por mim em campo", afirmou o volante.

Ao lado da Argentina, o Brasil lidera as Eliminatórias, com seis pontos. A missão para ir ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, no entanto, é mais tranquila do que nas últimas ocasiões. Seis das dez seleções sul-americanas se classificam diretamente, enquanto o sétimo colocado disputará a Repescagem, que também não promete ser dar mais duras.

"O Brasil é sempre favorito para se classificar nas Eliminatórias, mas isso não determina que vamos classificar. Precisamos respeitar os rivais e sabemos que vamos ter um jogo truncado e entendemos que a Venezuela tem suas qualidades. Queremos fazer sempre o melhor. Por aqui, o pensamento é jogo a jogo", disse Casemiro.

A seleção venezuelana conta com nomes conhecidos do público brasileiro. Quatro atletas convocados para os duelos com Brasil e Chile atuam no País: Nahuel Ferraresi (São Paulo), Roberto Rosales (Sport), Tomás Ricón e Yeferson Soteldo (Santos). A equipe do técnico argentino Fernando Batista se hospedou em São Paulo e realizou suas atividades preparatórias no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

A vitória sobre o Paraguai na Data Fifa anterior e a sequência positiva em 2023 - com quatro vitórias, um empate e uma derrota - animar a Venezuela a se credenciar como candidata a participar de seu primeiro Mundial na história. Um bom resultado contra o Brasil dará a energia necessária para realizar esse sonho, uma vez que contra a equipe pentacampeã o máximo que os venezuelanos conseguiram foi um empate em Eliminatórias, além de 17 derrotas.