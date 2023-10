Namorado de Rebeca Andrade é fisiculturista e já foi animador de festa infantil

Rebeca Andrade conquistou cinco novas medalhas para sua coleção no Mundial de ginástica artística na Antuérpia, na Bélgica, nos últimos dias. Um dos principais suportes que a brasileira tem para alcançar saltos ainda mais espetaculares atende pelo nome de Luiz Cleiton Ramos Freitas. Fisiculturista de 28 anos, o namorado da ginasta dá grande apoio e comemora com a amada as idas ao pódio.

Nas redes sociais, Luiz costuma publicar fotos e vídeos sem camisa, mostrando o abdome trincado e suas performances como fisiculturista. Há registros também de momentos de descanso ao lado de Rebeca Andrade. O "bodybuilder" conta com pouco mais de 82 mil seguidores no Instagram.

O relacionamento entre Rebeca e Luiz foi tornado público no dia dos namorados (12 de junho) de 2022. Até esse momento, o casal mantinha completa discrição, tendo começado a namorar em 7 de maio. Desde então, a ginasta acompanha o parceiro nas competições que ele participa e vice-versa. Ela até testemunhou um dos principais prêmios já recebidos pelo fisiculturista.

Em julho de 2022, Luiz ganhou o título de Mr. Rio, no Tijuca Tênis Clube. "Só tenho a agradecer a essa pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Obrigado por me aturar, apoiar e acreditar em mim, até mesmo quando nem eu acreditava. Obrigado por ser minha parceira para todos os momentos. Muito amor e parceria por aqui. Obrigado por tudo", escreveu ele à época, referindo-se a Rebeca.

Um dos lugares preferidos do casal é a praia. A paisagem à beira-mar surge com frequência nos registros feitos por Rebeca e Luiz. Do mesmo modo, o fisiculturista também aparece sempre na academia, mostrando os músculos e sua preparação profissional. As primeiras publicações em que Luiz aparece malhando datam de 2016.

Em março daquele ano, Luiz foi vice-campeão da categoria bodybuilding acima de 75kg no torneio de estreantes. Carioca, Luiz estudou engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas seu gosto mesmo é pelo fisiculturismo. Para transformar seu corpo, perdeu 33kg em um intervalo de oito meses.

Há algumas semanas, Luiz revelou ter recebido uma proposta curiosa de um seguidor, que gostaria de tocar em seus músculos pagando R$ 5 mil. "Agora sei o meu valor", brincou o fisiculturista à época. Em sua página nas redes sociais, o namorado de Rebeca também mostrou que trabalhou como animador de festas infantis, trajando-se de personagens infantis e super-heróis, como Capitão América e a Fera, de A Bela e a Fera.