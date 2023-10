Mano testa ataque e defesa do Corinthians para ajustar a equipe no Brasileiro

A manhã desta quarta-feira foi de trabalho com bola no CT Joaquim Grava para os jogadores corintianos e o técnico Mano Menezes comandou um treino intensivo envolvendo atletas tanto do sistema defensivo como ofensivo para deixar o time mais entrosado.

A primeira parte da atividade contou com exercícios de fundamentos. Logo depois, o treinador organizou um trabalho de enfrentamento. O objetivo foi organizar as roubadas de bola ofensivas para os contra-ataques e também o posicionamento dos zagueiros no momento em que o time estiver sofrendo a pressão do adversário. Houve ainda confrontos de dois contra dois para aprimorar a transição quando a equipe tiver a bola.

Por fim, os atletas fecharam o treino no CT corintiano fazendo um trabalho em campo reduzido. Foram separados dois times de cinco jogadores que ficaram sendo orientados por Mano Menezes.

Renato Augusto, que se recupera de dores na panturrilha, não foi para o campo pelo segundo dia seguido e continua fazendo tratamento intensivo para tentar retornar na volta do Campeonato Brasileiro.

Com 31 pontos, o Corinthians ocupa a 13ª colocação da competição e tem apenas quatro de vantagem para o Vasco, primeiro time que encabeça a zona de rebaixamento. O próximo compromisso, na retomada do Nacional, acontece na quinta-feira que vem, diante do Fluminense, no Maracanã.