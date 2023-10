Cartola é inspiração para nova camisa do Fluminense; entenda relação do clube com o sambista

O Fluminense divulgou nesta quarta-feira seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada. A camisa, lançada pela Umbro, homenageia o cantor e compositor Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, um dos principais sambistas da música brasileira e torcedor ilustre do clube carioca. A data escolhida para o lançamento, 11 de outubro, faz referência ao aniversário do poeta, que completaria 115 anos se estivesse vivo.

A camisa é predominantemente verde, com detalhes em cor de rosa na gola, manga, ombros, numeração e escudo. As cores são as mesmas da Estação Primeira de Mangueira, uma escolas de samba mais tradicionais do carnaval carioca e que teve Cartola como um dos fundadores. Ele também foi morador da comunidade que dá nome à agremiação da zona norte do Rio de Janeiro.

Inspirado em campas de discos icônicos de Cartola, o vídeo de divulgação é acompanhado da música "Corra e Olhe o Céu", música do primeiro disco de estúdio do sambista. A letra é estampada na parte frontal e nas costas do uniforme, com uma tipografia que replica a caligrafia do artista. Na barra da camisa, está presente uma etiqueta exclusiva com um desenho de Cartola, cujo nome também aparece estilizado na parte interna da gola.

"Homenagear Cartola, um dos maiores gênios da música brasileira, era um desejo antigo do Fluminense. Afinal, tê-lo como um dos mais ilustres torcedores de nossa história é motivo de grande orgulho. Essa é uma camisa carregada de força e significado. Reverenciamos a vida, obra, poesia e o legado de alguém que tem sua história entrelaçada à do clube que tanto amou", afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Nascido em 1908, Cartola morou no bairro das Laranjeiras durante a adolescência e era frequentador assíduo dos treinos do clube. Ele chegou a ser homenageado pela diretoria do clube após a consagração como expoente do samba e ajudou a organizar uma festa com a bateria da Mangueira na geral do Maracanã no jogo de estreia de Rivellino.

O novo terceiro uniforme do Fluminense está a venda por R$ 349,99 na loja oficial do clube. Alguns modelos, como feminino, sem numeração e infantil, se esgotaram em poucas horas. O uniforme foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais e era aguardado com entusiasmo desde quando o projeto foi anunciado.