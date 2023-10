Pan e férias: os próximos passos de Rebeca Andrade após o Mundial

Com cinco medalhas conquistadas no Mundial de ginástica artística, na Antuérpia, Rebeca Andrade retornou ao Brasil ontem (9) com dois objetivos: aproveitar as merecidas glórias após uma exibição de gala na Bélgica e já se preparar para o Pan-Americano, que acontece a partir do dia 20, em Santiago, no Chile.

Apesar de chegar com o título de campeã mundial ao Chile, a tendência é que a ginasta mantenha seu foco nos próximos dias, para chegar em sua melhor forma para a competição. Ela viaja já nesta semana para a disputa do Pan, mas antes irá manter um trabalho regenerativo, para readaptar seu físico após o Mundial na Antuérpia e o seu fuso horário - a Bélgica está cinco horas à frente do Brasil.

Hoje (10), a atleta tem dia de folga. Ela foi recebida com festa por um grupo de crianças das divisões de base do Flamengo na chegada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, clube onde treina uma vez por semana e recebe o auxílio financeiro. A ginasta tem vínculo com o clube rubro-negro desde 2011, quando ainda tinha apenas 12 anos. Hoje, com 24 anos, ela tem contrato até o final de 2024.