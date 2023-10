Mirassol encara o ABC em busca da quarta vitória seguida e do G-4 da Série B

Após três vitórias seguidas, o Mirassol voltou a acreditar no acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 21h30, tentará aumentar a boa sequência ao enfrentar o lanterna ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN), em jogo que abre a 32ª rodada.

Nas últimas rodadas, o Mirassol venceu a Ponte Preta, por 3 a 0, CRB, por 1 a 0, e Londrina, por 2 a 0. Com isso, saltou para 49 pontos e aparece em oitavo lugar. Quem fecha o G-4 é o Guarani, com 54 pontos, ou seja, cinco a mais.

A vitória diante da Ponte Preta também colocou fim ao jejum de quatro jogos como visitante. Ao todo, o time paulista já fez 15 jogos fora de casa, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas.

Apesar da situação delicada do ABC, que ocupa a 20ª e última posição com 20 pontos, o time conquistou quatro pontos nos dois últimos jogos. Venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, e empatou sem gols com a Chapecoense. É a mesma quantidade de pontos conquistada nas dez partidas anteriores. A diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de 13 pontos, já que o 16º colocado é a Ponte Preta, com 33.

O resultado positivo diante da Ponte Preta encerrou jejum de 14 jogos na competição e dez dentro de casa. Como mandante, o ABC acumula duas vitórias, cinco empates e oito derrotas em 15 jogos.

A 32ª rodada seguirá com jogos até segunda-feira. Entre os destaques, estão o clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense e os confrontos diretos pelo G-4: Vitória x Guarani e Juventude x Sport.

CONFIRA OS JOGOS DA 32ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

21h30

ABC x Mirassol

QUARTA-FEIRA

21h30

Vila Nova x Botafogo

SEXTA-FEIRA

21h30

Criciúma x Chapecoense

SÁBADO

17h

Ituano x CRB

Novorizontino x Tombense

18h30

Ceará x Sampaio Corrêa

DOMINGO

15h45

Ponte Preta x Atlético

18h

Vitória x Guarani

18h30

Londrina x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Juventude x Sport