Galvão Bueno analisa ida de Tite para o Flamengo e alfineta diretoria: 'Finalmente'

"Tite é um ótimo técnico. Cometeu erros no jogo com a Croácia de substituição (na Copa do Catar). Mas todo mundo erra na vida. Eu vivo errando, vocês também. É um profissional de altíssimo nível. Desde a saída do Dorival (Júnior) esse elenco precisava de alguém que precisava uni-lo de novo e fazê-lo jogar com felicidade e pelo técnico. Tite sempre foi muito bom no trabalho de vestiário. Tenho certeza de que haverá um crescimento no Flamengo para garantir uma vaga na Libertadores (do próximo ano) e brigar por todos os títulos na temporada 2024", afirmou Galvão.

Tite foi anunciado como novo técnico do Flamengo na noite de ontem (9), após semanas de negociações. O contrato do treinador, que já se apresentou ao clube hoje (10), vai até o final de 2024.