Cancelo se irrita com tietagem no CT do Barcelona: 'Querem fotos para vender depois'

Uma situação comum, onde torcedores ficam a postos para conseguir selfie de seus ídolos na chegada ao treino, colocou o barcelonista João Cancelo no alvo de uma polêmica. Imagens que flagraram o atleta se irritando com jovens que estavam na porta do CT do gigante espanhol viralizaram e o atleta agora vem recebendo críticas pelo seu comportamento.

Os vídeos mostram o jogador sem paciência dando uma bronca nos jovens que estavam ao lado do seu carro. "Vocês estão aqui todos os dias. Não vamos parar todos os dias. Vamos lá, vamos lá, rápido", disse o jogador.

A repercussão negativa fez o jogador buscar as redes sociais para tentar justificar o seu comportamento. Na postagem, ele falou que as pessoas que aparecem nas imagens não são torcedores do Barcelona e pedem camisas, souvenirs e figurinhas autografadas para vender depois.

"Primeiro, não são torcedores. São jovens de 20 anos que estão todos os dias, seja na porta do centro de treinos, seja quando estou com a minha filha num parque, ou até jantando com a minha namorada."

O atleta foi além e falou que a suposta idolatria, na verdade, acaba sendo uma maneira de se obter dinheiro. "Pedem autógrafos em figurinhas ou fotos para depois serem vendidos. E isso se repete todos os dias, e sempre com as mesmas pessoas. São pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro", concluiu na postagem.