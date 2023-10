Quanto Rebeca Andrade ganhou de premiação em dinheiro pelas medalhas no Mundial?

Rebeca Andrade voltou a brilhar numa grande competição de ginástica artística nos últimos dias. Com cinco medalhas, sendo uma de ouro, três de pratas e uma de bronze no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, a brasileira se tornou a primeira da história do País a ter cinco pódios em uma mesma edição de uma competição deste porte. Além das medalhas, a brasileira também receberá uma premiação em dinheiro da Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Conforme o regulamento de competições definido pela FIG para o ciclo de 2022 a 2024, Rebeca receberá 3.750 francos suíços, pouco mais de R$ 21 mil na cotação atual, pelas medalhas nas provas individuais. A prata obtida pela brasileira na disputa do individual geral é responsável pela maior parte deste valor: 1.500 francos suíços, cerca de R$ 8.500. O ouro no salto garante a Rebeca mais mil francos suíços (aproximadamente R$ 5.600), enquanto a prata no solo e o bronze na trave somam para mais 1.250 francos suíços (R$ 7 mil).

A medalha inédita por equipes do Brasil também vai ajudar no aumento da quantia que Rebeca Andrade pode ganhar em dinheiro. Segundo o regulamento, a medalha de prata na disputa por equipes vale para o vencedor 5 mil francos suíços, cerca de R$ 27 mil. Contudo, não se sabe como será a divisão do valor entre as atletas que competiram. Rebeca e Flávia Saraiva foram as únicas do País que passaram por todos os aparelhos na disputa por países.