Ponte abre 3 a 0, mas cede empate ao Sport na Ilha do Retiro e continua ameaçada na Série B

Após abrir 3 a 0 no primeiro tempo, a Ponte Preta se acomodou e acabou cedendo o empate por 3 a 3 para o Sport nesta segunda-feira, no estádio da Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico João Brigatti. Com isso, o time campineiro continua sem nunca ter vencido o rival em Pernambuco.

O resultado acaba abalando a Ponte, que chegou a sentir o "gostinho" da vitória e a deixou escapar. O time campineiro é o 16º colocado, com 34 pontos. A Chapecoense, com 30, abre a zona de rebaixamento.

O Sport, por sua vez, chegou ao sexto jogo sem derrota na Série B e reassumiu a vice-liderança, com 55 pontos, três a menos do que o Vitória. Juventude e Guarani, com 54, completam o G-4. O Atlético-GO, em quinto, tem 53.

Coube a João Brigatti dar uma nova injeção de ânimo para a Ponte Preta realizar o seu melhor primeiro tempo na Série B. O time campineiro foi arrasador, não deixou o Sport respirar na Ilha do Retiro e abriu o marcador aos 25 minutos. Jeh recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou. A bola desviou na marcação do rival e enganou o goleiro Dênis.

A Ponte Preta aproveitou o bom momento na partida para ampliar aos 29. Em bela trama de contra-ataque, Maílton recebeu pela esquerda, invadiu a área e mandou para o fundo das redes. Logo depois, aos 34, Jeh tentou e viu a bola acertar a mão de Rafael Thyere, pênalti. Maílton chutou com força, no canto direito do goleiro, para fazer 3 a 0.

O Sport estava perdido no jogo. O técnico Enderson Moreira, então, precisou mudar e colocou o time à frente com as entradas de Alan Ruiz e Diego Souza. O time pernambucano acordou e conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. Bola alçada para dentro da área da Ponte Preta ficou com Jorginho, que chutou. Vagner Love desviou e deu uma sobrevida à equipe rubro-negra.

No segundo tempo, Enderson Moreira protagonizou mais mudanças e deixou o Sport ainda mais ofensivo. O time mandante foi com tudo para o ataque, sufocando a Ponte Preta. Aos dois minutos, Vagner Love cruzou para Diego Souza, que tentou de bicicleta. Caíque França fez grande defesa.

Com o apoio de sua torcida, o Sport continuou pressionando e diminuiu após pênalti sofrido por Fabrício Daniel. O atacante tirou a bola das mãos de Diego Souza, pela irritação de Enderson Moreira, e, com uma espécie de paradinha, fez 3 a 2 aos 24. O gol deixou a Ponte Preta vulnerável. O time campineiro tentou se defender e acabou castigado.

Aos 33, Jorginho se aproveitou de uma falha da defesa da Ponte Preta, após bola alçada pelo lado direito, para dominar com categoria e soltar o pé para deixar tudo igual. O time campineiro ainda teve a bola do jogo no fim. Após um erro de Fabinho, Paul Villero ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou jogando para fora.

Nos acréscimos, o Sport até tentou um abafa, mas Caíque França acabou segurando o empate. Com isso, houve um misto de vaias e aplausos por parte dos torcedores.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Atlético-GO no domingo, às 15h45, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na segunda-feira, às 20h, o Sport visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 3 PONTE PRETA

SPORT - Dênis; Eduardo (Felipe), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique (Diego Souza), Fabinho e Jorginho; Labandeira (Fabrício Daniel), Vagner Love (Edinho) e Peglow (Alan Ruiz). Técnico: Enderson Moreira.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva (Thomás Kayck), Thiago Oliveira e Artur; Feliphinho, Felipe Amaral (Ramon Carvalho) e Léo Naldi; Jeh (Paul Villero), Eliel (Samuel Andrade) e Maílton (Tales). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Jeh, aos 25, Maílton, aos 29 e 37, e Vagner Love, aos 48 minutos do primeiro tempo. Fabrício Daniel, aos 24, e Jorginho, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Labandeira e Rafael Thyere (Sport); Artur e Paul Villero (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Jose Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 25.247 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).