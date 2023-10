Marcelo Fernandes usará semana livre para achar substituto do capitão Rincón no Santos

Tomás Rincón foi o escolhido do técnico Marcelo Fernandes para ser sua voz dentro de campo no Santos. O experiente volante não apenas ganhou uma vaga entre os 11 titulares com o novo treinador, mas também assumiu a tarja de capitão. Na próxima rodada, diante do Red Bull Bragantino, o venezuelano terá de cumprir suspensão e a pausa para a Data Fifa será utilizado pelo treinador para encontrar e adaptar o substituto.

Rincón, autor de dois gols em sequência, contra Vasco e Palmeiras, também levou cartões amarelos nestes jogos - ele já tinha um - e agora desfalcará a equipe diante do vice-líder e invicto há seis rodadas Red Bull Bragantino, dia 19, às 20 horas, na Vila Belmiro.

O desfalque é de peso pelo fato de o volante falar muito em campo - também é capitão da seleção da Venezuela - e pelo fato de ser um primeiro volante que ataca, costuma chegar na área adversária e ainda tem um bom passe.

Com a suspensão também de Camacho, Marcelo Fernandes deve optar entre Dodi e o uruguaio Rodrigo Fernández, de volta após ser expulso diante do Vasco. Ocorre que ambos são jogadores mais baixos, de forte marcação, mas com pouca saída de bola, o que atrapalharia na manutenção do esquema que rendeu três vitórias consecutivas: Bahia, Vasco e Palmeiras.

Ter sete dias de treinos ajudará Marcelo Fernandes. O técnico ainda terá "dor de cabeça" para recolocar os desfalques do clássico. Lucas Lima, Soteldo e Dodô retornam, mas seus substitutos foram bem nos 2 a 1 com o Palmeiras, o que aumentará a briga pela vaga.

O colombiano Morelos vem se destacando nos treinos e mostrou na primeira partida como titular que é diferenciado e que pode ser bastante útil. Lucas Lima tem a concorrência de Nonato na armação, enquanto Dodô briga com Messias pela vaga de terceiro zagueiro ao lado de Joaquim e João Basso.