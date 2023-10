Los Angeles pede críquete, 'primo' do futebol americano e mais na Olimpíada de 2028

Conforme estabelecido pelas agendas olímpicas de 2020 e 2020+5, assim como pela Regra 45 da Carta Olímpica, os comitês organizadores têm flexibilidade para rever o programa olímpico para cada edição dos Jogos. Tóquio escolheu a inclusão de beisebol/softbol, karatê, skate, escalada e surfe. Já Paris-2024 adicionou breaking e manteve skate, surfe e escalada, trio que, conforme decisão tomada no início de 2022, foi incluído de forma oficial no programa a partir de 2028 em razão do sucesso de suas provas no Japão.