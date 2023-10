Guarani não sabe se poderá contar com Alan Santos e Bruno José domingo contra o líder Vitória

Vindo de um empate por 1 a 1, em casa, no Estádio Brinco de Ouro, diante do Vila Nova, o Guarani já se reapresentou nesta segunda-feira focado em se manter dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, faz um duelo direto contra o líder Vitória, fora de casa, no Estádio Barradão, em Salvador, às 18h.

Para este confronto importante, o técnico Umberto Louzer vive a expectativa de contar com dois titulares. O primeiro é o zagueiro Alan Santos, que esteve fora das duas últimas partidas, por conta de uma lesão na panturrilha e deve voltar a treinar com bola neste começo de semana.

Já o meia-atacante Bruno José, teve que ser substituído no decorrer do empate contra o Vila Nova por conta de dores no tornozelo e será reavaliado durante a semana pelo Departamento Médico. Em entrevista coletiva após o final do jogo, o comandante falou sobre as situações dos atletas.

"O Bruno reclamou que estava sentindo um choque na região do pé e acabamos substituindo. Vamos avaliar durante a semana, assim como a situação do Alan Santos. Vamos iniciar a nossa preparação da melhor forma possível para enfrentar o Vitória", disse Louzer.

O Guarani é quarto colocado da Série B com 54 pontos e está um ponto na frente do Atlético-GO, que é o primeiro time fora do G-4, com 53.