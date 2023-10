Campeão de Grand Slam, suíço Stan Wawrinka é confirmado no Rio Open de 2024

O Rio Open terá mais um nome de peso em sua edição especial de 2024. O maior torneio da América do Sul, que completará 10 anos na próxima temporada, vai contar com o suíço Stan Wawrinka nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano que vem.

Aos 38 anos, o tenista é um dos mais experientes e vitoriosos do circuito na atualidade. O ex-número 3 do mundo tem três títulos de Grand Slam no currículo. O primeiro deles foi o Aberto da Austrália de 2014, quando eliminou o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final e venceu o espanhol Rafael Nadal na final.

No ano seguinte, em Roland Garros, levantou o troféu ao superar na final Djokovic. Nas quartas, superara o compatriota Roger Federer. E, em 2016, se sagrou campeão do US Open ao derrotar mais uma vez Djokovic na decisão. No total, ele tem cinco vitórias sobre líderes do ranking em torneios de Grand Slam.

Wawrinka, atual 46º do ranking da ATP, tem em seu currículo 16 títulos de simples e três em duplas. Um deles é a medalha de ouro obtida nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, ao lado de Federer. Juntos, eles também lideraram a Suíça na conquista da Copa Davis em 2014.

Será a primeira vez que Wawrinka jogará no Brasil. "Estou muito feliz que irei ao Brasil pela primeira vez na minha carreira. Espero ver toda a torcida brasileira no Rio Open em 2024 nessa minha estreia no país", comentou o suíço.

A confirmação de Wawrinka foi celebrada pela organização do torneio. "Todos os anos buscamos trazer um mix de gerações além dos principais tenistas de saibro do circuito ATP. O Stan é o único jogador fora Nadal, Djokovic e Federer a vencer Roland Garros nos últimos 20 anos, feito que o credencia como um dos principais tenistas de saibro dessa geração", destacou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Antes de confirmar o suíço, a competição carioca havia anunciado o espanhol Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo e atual campeão de Wimbledon. Nas próximas semanas, a organização deve anunciar novos nomes para a chave principal. A competição será disputada entre os dias 17 e 25 de fevereiro de 2024.