Yamal se torna o mais jovem a marcar gol no Espanhol, mas Barcelona só empata com o Granada

Lamine Yamal já está na história do futebol espanhol. Com apenas 16 anos, a jovem promessa do Barcelona marcou no empate por 2 a 2 com o Granada, fora de casa, e tornou-se o jogador mais novo a balançar as redes no Campeonato Espanhol. Também neste domingo, o Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 2 a 1 pela 9ª rodada.

Yamal já havia brilhado na vitória contra o Villareal, na 3ª rodada, e aos poucos foi ganhando espaço no elenco de Xavi - ele foi titular contra o Porto na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O atacante espanhol é tratado como uma das maiores promessas do futebol europeu, sendo convocado, inclusive, para a seleção principal com apenas 16 anos.

Apesar do gol do garoto, o Barcelona precisou correr atrás do resultado para assegurar o empate no estádio Nuevo Los Cármenes, Granada. Zagaroza marcou duas vezes no início do primeiro tempo e colocou o time da casa em vantagem rapidamente, até o gol de Lamine aos 46 - o lance também teve participação de Gavi e João Felix.

Precisando somar pontos para se manter na perseguição ao líder Real Madrid, o Barcelona só foi encontrar o empate aos 40 minutos do segundo tempo. Sergi Roberto, que saiu do banco de reservas no lugar de Fermin Lopez, finalizou bonito para deixar tudo igual. O resultado leva o time de Xavi aos 21 pontos, a três do líder, e mantém o Granada com seis.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 2 a 1, completou a sequência de quatro vitórias consecutivas e também encostou nas primeiras posições, agora com 19 pontos. O Villarreal, jogando dentro de casa, caiu para o Las Palmas por 2 a 1, e ficou ainda mais próximo da zona de rebaixamento.

Ainda na parte debaixo da tabela, o Alaves ficou no 1 a 1 com o Betis diante de sua torcida e o Getafe segurou o empate com o Celta de Vigo por 2 a 2 fora de casa.