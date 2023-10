Vitória defende vantagem na liderança da Série B em visita ao Criciúma

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a campo para manter a vantagem na posição. Neste domingo, às 18h, visita o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), na sequência da 31ª rodada. O adversário até pouco tempo estava no G-4, mas teve queda no rendimento.

O Vitória vem de três triunfos consecutivos: 3 a 0 no Avaí, 2 a 0 no Ituano e 1 a 0 no Tombense. Com isso, alcançou 58 pontos, terminando a última rodada com quatro pontos a mais do que o vice-líder. A vitória diante do Ituano também encerrou o jejum de quatro jogos como visitante. Ao todo, são 15 jogos fora de casa, sendo seis vitórias, três empates e seis derrotas.

O Criciúma caiu de produção nos últimos jogos, principalmente fora de casa. O time aposta em seu excelente retrospecto como mandante para se aproximar novamente do G-4. Foram quatro vitórias seguidas em casa: Ponte Preta, por 2 a 1, Londrina, por 2 a 0, Vila Nova, por 1 a 0, e Mirassol, por 2 a 1. Com 48 pontos, terminou a última rodada a cinco da zona de acesso.

A 31ª rodada será finalizada na segunda-feira. Ma briga pela vice-liderança, o Sport recebe a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento, no Recife (PE).

CONFIRA OS JOGOS DA 31ª RODADA:

DOMINGO

18h

Criciúma x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ponte Preta