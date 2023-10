Mano Menezes vê Corinthians mais 'estruturado' e promete menos erros individuais no futuro

O empate por 1 a 1 com o Flamengo na Neo Química Arena, após a eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, não satisfez o técnico Mano Menezes, mas ele acredita que o Corinthians mostrou evolução em relação ao outros dois jogos disputados desde que foi contratado para substituir Vanderlei Luxemburgo. Para o gaúcho, o clube alvinegro deu sinais de uma melhor organização dentro de campo e de um comportamento tático mais disciplinado do que o que vinha sendo apresentado anteriormente.

"Não saio feliz com o resultado, porque não comemoro empate, mas vejo como ponto positivo a postura do time. Na parte defensiva, melhor posicionado. Enfrentamos uma equipe com qualidade de criação altíssima. A equipe se portou, na minha avaliação mais estruturada, proporcionou menos oportunidades, e partir daí você anha mais confiança, sofre menos a cada ataque do adversário", afirmou o treinador alvinegro.

Apesar da evolução tática, as falhas técnicas cometidas pelos jogadores são bem evidentes. Ao responder sobre os consecutivos erros dos atletas corintianos na hora da tomada de decisão, Mano evitou citar qualquer caso individual que tenha ocorrido em Itaquera nesta noite. De qualquer forma, admitiu que tais erros estão presentes e prometeu que eles irão diminuir assim que a confiança for recuperada.

"O futebol é bem complexo. Exige fundamentos, um deles é a tomada de decisão. Para tomar a decisão, tem outros quesitos importantes, posicionar corpo para dominar a bola, porque te condiciona a passar bem. Uma série de coisas que não dá para simplificar, jogador é isso, jogador é aquilo. A partir do momento que a gente tiver uma preparação melhor o atleta como todo, eles vão ter menos erros. Eles tem qualidade, têm demonstrado isso no dia a dia do trabalho. Daqui a pouquinho, veremos menos erros desse", disse.

Com o empate em casa, o Corinthians continua perto da zona de rebaixamento, em 12º lugar, com 31 pontos, quatro pontos à frente do Santos, primeiro time dentro da degola, com 27 pontos, mas que pode sair se vencer o Palmeiras neste domingo. O próximo jogo da equipe do Parque São Jorge será apenas dia 18 de outubro, contra o Fluminense, após a parada para a Data Fifa que começa na segunda-feira.